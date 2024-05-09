Два человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Массовая авария произошла ночью в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ЧП 52 Нижний Новгород» «ВКонтакте».

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ДТП случилось недалеко от дома № 7 по улице Кузьмина. На виадуке по Циолковского столкнулись восемь легковушек, при этом пострадало двое человек, пишет NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах. Их госпитализировали. Обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео смертельного ДТП со студентом в Нижнем Новгороде.