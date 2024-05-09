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В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Грузовик DAF и легковой автомобиль Škoda столкнулись на автодороге в муниципальном районе Волжский Самарской области. В результате ДТП три человека погибли, еще один был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
© РИА Новости

ДТП произошло на 29-м километре автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (обводная города Самары) в районе населенного пункта Черновский.

"В результате ДТП погибли три человека (двое мужчин и женщина), пострадал один человек (мужчина), он госпитализирован", - отмечается в сообщении.
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