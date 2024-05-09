В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Грузовик DAF и легковой автомобиль Škoda столкнулись на автодороге в муниципальном районе Волжский Самарской области. В результате ДТП три человека погибли, еще один был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на 29-м километре автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (обводная города Самары) в районе населенного пункта Черновский.