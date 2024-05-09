В Донецке в ДТП с маршрутным такси погибли два человека

Женщина и мужчина погибли в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Донецке. Еще два пассажира маршрутного такси пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Кировском районе по ул. Кирова в результате ДТП (столкновение автомобиля Kia и маршрутного такси 41б) погибли: женщина 1954 года рождения (пассажир маршрутного такси) и мужчина (водитель автомобиля), анкетные данные которого уточняются. Пострадали две женщины 1959 года рождения", - написал он.