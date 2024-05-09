В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с КамАЗом и такси

В Ростове-на-Дону сегодня утром случилась массовая авария, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

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Инцидент произошел на улице Портовой. По предварительным данным, водитель такси Renault Logan при опережении по встречной полосе допустил столкновение с автомобилем КамАЗ-55111С.

Затем легковушка врезалась в ВАЗ-2112, который отлетел на припаркованный у края проезжей части FAW J6.

В результате ДТП пострадал пассажир такси 1985 года рождения и водитель ВАЗ-2112 1955 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.