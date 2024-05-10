Пьяный иностранец устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с легковушкой и внедорожником, кадры последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». Предположительно, виновником аварии является уроженец Узбекистана, который был в нетрезвом состоянии, сообщила «Фонтанка».

Авария произошла утром 10 мая на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Удар оказался такой силы, что один из автомобилей отбросило на обочину, после чего он загорелся. Виновником ДТП оказался водитель Kia X-line, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в Kia Sorento, двигавшуюся в перпендикулярном направлении.

В первом авто также находились два пассажира, один из них скончался в больнице от сочетанных травм головы, таза и конечностей. Сам предполагаемый виновник получил незначительные повреждения в виде царапин и ушибов. Водитель Kia Sorento не пострадал.

Ранее в Донецке произошло ДТП с легковушкой и автобусом, в результате которого погибли два человека. Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, вышел на встречную полосу из-за резкого поворота и столкнулся лоб в лоб с пассажирским транспортным средством. От удара у легковушки оторвало крышу.