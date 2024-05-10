Автобус с людьми упал в Мойку в Петербурге, есть пострадавшие. Видео
В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие.
«Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot.
Там добавили, что на место прибыли экстренные службы.
Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания.