В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие.

«Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot.

Там добавили, что на место прибыли экстренные службы.

Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания.