ТАСС: Водитель упавшего с моста пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением
Водитель пассажирского автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в центре Петербурга, не справился с управлением, сообщили в оперативных службах.
Источник сообщил, что версия о том, что водитель не справился с управлением, является предварительной, передает ТАСС.
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