В комтрансе Петербурга отреагировали на падение автобуса в реку

Всем пострадавшим при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге будет оказана необходимая помощь. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

«Водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской ул. на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду», — рассказали в комитете.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также скорой помощи. Также туда направлены сотрудники комитета и представители компании-перевозчика.

Двое пострадавших умерли в больнице после падения автобуса в Мойку

До этого сообщалось, что более 60 специалистов МЧС России участвуют в спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге.

Незадолго до этого Shot сообщал, что водителя каршеринга, попавшего в ДТП с упавшим в реку автобусом, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее был опубликован момент падения автобуса в Мойку в центре Петербурга.