СМИ: Погибли минимум четыре пассажира автобуса, упавшего в реку в Петербурге

Погибли минимум четыре пассажира автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти.

Ранее Shot сообщил, что спасатели достали всех пассажиров из автобуса, упавшего в реку Мойку. По его данным, в салоне автобуса никого не осталось.

Автобус упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге. В момент ДТП в салоне находились порядка 20 человек. В спасательных работах задействовали 69 человек и 18 единиц техники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.

Также в Сети распространился видеоролик, на котором видно, что водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.