Задержан водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса

Водитель автобуса компании «Такси», который слетел с моста и упал в реку Мойку, в Петербурге, задержан. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту. Известно, что мужчине 44 года, возможно, ему стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление.

Водитель при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. В итоге автобус протаранил машину, сбил заграждение и упал в реку, информирует «Московский Комсомолец».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек».

ТАСС сообщает о четверых погибших и шестерых госпитализированных пассажирах. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое в тяжелом состоянии.