Водителя упавшего в  Мойку автобуса вызвали в рейс после 20-часовой смены

Рахматшох Курбонов, который управлял упавшим в реку Мойку в Санкт-Петербурге пассажирским автобусом, по словам его супруги, был вызван на работу после 20-часовой смены, сообщает

Lenta.ru со ссылкой на информацию из телеграм-каналов.

Женщина рассказала, что Рахматшох пришел с работы около двух часов ночи. А уже в половине восьмого его вызвали в автобусный парк.

Предположительно, он не справился с управлением.

Компанию-владельца утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса привлекали к административной ответственности 23 раза за два года.

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Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам. Об этом пишет «Регнум» со ссылкой на очевидцев.