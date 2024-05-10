Водителя упавшего в Мойку автобуса вызвали в рейс после 20-часовой смены
Рахматшох Курбонов, который управлял упавшим в реку Мойку в Санкт-Петербурге пассажирским автобусом, по словам его супруги, был вызван на работу после 20-часовой смены, сообщает
Lenta.ru со ссылкой на информацию из телеграм-каналов.
Женщина рассказала, что Рахматшох пришел с работы около двух часов ночи. А уже в половине восьмого его вызвали в автобусный парк.
Предположительно, он не справился с управлением.
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Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам. Об этом пишет «Регнум» со ссылкой на очевидцев.