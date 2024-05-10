Водитель упавшего в Мойку автобуса назвал свою причину трагедии

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, назвал причиной трагедии неисправность тормозов, сообщает «Фонтанка». Его задержали и допросили как подозреваемого в уголовном деле по статье о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

За рулем был 44-летний Рахматшох К., работающий на компанию, связанную с «Питеравто». Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии после аварии, которая произошла на пятом часу его работы.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, по меньшей мере трое из них погибли.

Упавший с моста в Петербурге автобус подняли из воды

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).