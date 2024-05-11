Трагедия на Мойке: Почему "взбесившийся" Volgabus рухнул в воду с Поцелуева моста?

Рейсовый автобус с пассажирами упал в Петербурге в воду. Трагедия произошла в пятницу в разгар дня в историческом центре города – у Поцелуева моста.

На кадрах уличных камер видеонаблюдения видно, как громоздкая машина лазурного цвета несётся, виляя, по набережной Крюкова канала с двумя его короткими крутыми поворотами. Затем резко на скорости выворачивает на мост, достаточно широкий, по две полосы в каждую сторону. Но не вписывается в него, цепляет встречные попутки, врезается в ограждение, срывается с неё вниз. И в считанные секунды по самую крышу уходит под воду.

Салон быстро наполняется волной. На водной поверхности видны его приоткрытые люки. Не все, только два, в средней части корпуса. Что оставляет шанс на спасение находящихся внутри людей.

Опубликованы данные погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Как рассказал позже один из тех пострадавших, кого удалось вызволить в числе первых, он не захлебнулся только потому, что успел зацепиться за люк изнутри, ртом ловя воздух. Ещё один пассажир выбрался через лопнувшее лобовое стекло.

Но не всем из полутора десятков человек (ориентировочное число находившихся в автобусе, по другим данным их было около 20) удалось спастись. При том, что помощь подоспела буквально через пару минут: четверо молодых парней из автомобиля, проезжавшего мимо, узнав о ЧП, побросали свои авто и не раздумывая прыгнули в воду. Позже выяснилось: гости города из Дагестана, ехавшие на пятничную молитву…

Другие очевидцы, несколько десятков человек (место это популярное для отдыха у местных и туристов) бросали в воду спасательные круги и вызванивали экстренные службы.

Оперативно среагировали капитаны небольших катеров и прогулочных судов. Благо, речные прогулки в эти праздничные дни пользуются большим спросом. Первые вытаскивали людей из воды, вторые принимали их на борт. Спасателям общими усилиями удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых. Из них трое позже скончались. Состояние еще двоих на 22 часа оценивались как тяжелое. Четверо находились в клинической смерти.

По последним данным Следственного комитета, жертвами аварии стали 7 человек.

Занято было на месте ЧП в общей сложности около ста специалистов – сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, районной администрации, комитета по транспорту и компании-перевозчика «Такси». Задействовано 18 единиц техники. В том числе, краны, с помощью которых ближе к вечеру минувшей пятницы удалось поднять из реки Мойки автобус. Поиск остающихся на дне тел погибших будет продолжен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 264УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Создана городская комиссия для выяснения причин трагедии.

Версий несколько. Среди них – некомпетентность или небрежность в работе 44-летнего водителя, не справившегося с управлением. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. Там же и допросили. Быстро выяснилось, что он уже попадал в ДТП. Два года назад на Васильевском острове в отношение его был составлен протокол о столкновении с легковушкой на нерегулируемом перекрёстке, и оставлении места происшествия. Отделался тогда устным замечанием.

Ещё одна версия причин нынешней беды – сам автобус. «Лазурный красавчик», гордость Смольного, закупившего несколько партий таких машин в рамках очередной масштабной транспортной реформы.

Едва появившись в 2022 году на наших улицах и проспектах, они начали… гореть. В прямом смысле слова. Выезжали из парка на маршруты и через некоторое время вспыхивали.

Первыми из «новичков» загорелись МАЗы. За ними ЛиАЗы. Потом Volgabus. То утечка масла на коллектор, то неполадки с двигателем. Что не мешало представителям компаний-перезвозчиков заявлять о том, что «открытого огня не было, сработала система пожаротушения, никто не пострадал». А на нет мол, и суда нет. То, что из первой же партии закупленных машин 12 практически сразу вышли из строя, как бы ни в счет. Как заявлял по этому поводу действующий вице-губернатор города Кирилл Поляков, мол, разбираемся, «отрабатываем вопросы».

После этого был и 13-й…

Но что возгорания (как у газомоторных, так и дизельных машин) по сравнению с выпадающим по ходу движения двигателем! «Отличился» в 2023-м автобус Volgabus. После этого Смольный пошел, наконец, на то, чтобы вывести из эксплуатации 30 автобусов одноименного холдинга. И… купить новые. Выделили на закупку ещё 100 «лазурных» для замены поврежденных 3,4 млрд. рублей.

Все комментарии чиновников изначально сходились к двум «но», на которых они до сих пор и стоят. Первое – виноват Запад. Если бы не его санкции, не было бы, мол, и проблем с запчастями, а отечественные некачественные. Второе - неопытные водители. Как будто те самовольно садились за руль...

К слову, уже известно, что водитель трагического маршрута еще до поворота на мост пытался тормозить. Но что-то пошло не так, машина стала, наоборот, набирать скорость. А после удара о проезжающую мимо машину, её уже просто понесло. Об этом рассказал один из спасенных пострадавших.

Так что исключать причину нынешнего трагического происшествие на Поцелуевом мосту в самом утонувшем автобусе - «комфортном для пассажиров, с низким полом, и современными требованиями безопасности» - нельзя.