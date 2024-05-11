Опубликовано новое видео с падением автобуса в Мойку

В интернете появилось новое видео падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Ролики опубликовал портал «Фонтанка».

Инцидент произошел в пятницу, 10 мая, около 13:00.

На кадрах, сделанных расположенной в салоне автобуса камерой, немногочисленные пассажиры спокойно сидят на своих местах.

Затем, во второй половине ролика, картина меняется. Водитель отчаянно пытается справиться с управлением, люди стараются удержаться, не упасть, хватаются за поручни. Запись обрывается на моменте падения автобуса в воду.

Журналисты отметили, что на кадрах видео, опубликованных очевидцами, машина при повороте с Крюкова канала врезается в бордюр Большой Морской, отлетает к якорям Военно-морского музея, затем пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в Мойку.

Трагедия на Мойке: Почему «взбесившийся» Volgabus рухнул в воду с Поцелуева моста?

В СК РФ отметили, что в результате аварии погибли 7 человек. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».