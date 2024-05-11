Опубликовано новое видео с падением автобуса в Мойку

Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса
В интернете появилось новое видео падения автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Ролики опубликовал портал «Фонтанка».
Инцидент произошел в пятницу, 10 мая, около 13:00.
На кадрах, сделанных расположенной в салоне автобуса камерой, немногочисленные пассажиры спокойно сидят на своих местах.
Затем, во второй половине ролика, картина меняется. Водитель отчаянно пытается справиться с управлением, люди стараются удержаться, не упасть, хватаются за поручни. Запись обрывается на моменте падения автобуса в воду.
Журналисты отметили, что на кадрах видео, опубликованных очевидцами, машина при повороте с Крюкова канала врезается в бордюр Большой Морской, отлетает к якорям Военно-морского музея, затем пробивает ограждение Поцелуева моста и падает в Мойку.
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В СК РФ отметили, что в результате аварии погибли 7 человек. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».