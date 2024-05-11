В Турции 22 ученика школы пострадали в результате ДТП с автобусом

25 человек, в том числе 22 учащихся турецких школ, пострадали в результате аварии автобуса на юго-западе Турции на автодороге Фетхие - Мугла.

Как сообщает телеканал TRT, водитель автобуса, в котором находились учащиеся и двое преподавателей нескольких местных средних школ, не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы трассы в кювет и перевернулось.

Часть детей была доставлена в больницы, часть получила медпомощь на месте. Сообщается, что тяжелых травм никто не получил.

Авария произошла накануне в вечерние часы. Движение по трассе было временно остановлено, пока перевернувшийся автобус не был эвакуирован с места ДТП.