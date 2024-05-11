В центре Белгорода Toyota Avensis столкнулась с автомобилем скорой помощи. Пострадали несколько человек, пишет портал News.ru.

По данным портала, водитель иномарки не заметил, как справа приближается машина скорой, хотя у неё были включены спецсигналы. После удара карета протаранила автомобиль Peugeot.

В ДТП пострадало несколько человек. О характере ранений и числе пострадавших не уточняется.

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Ранее сообщалось, что рядом с хутором Церковный под Белгородом женщина пострадала после того, как в машину влетел украинский FPV-дрон.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, врачи диагностировали у пострадавшей осколочные ранения затылка и правой лопатки, а также проникающее ранение в грудь.

Специалисты оказывают женщине медицинскую помощь.