Перевозчик организует похороны пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Компания-перевозчик «Такси», автобус которого вылетел за ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку, возьмет на себя организацию похорон погибших в аварии.

Также семьи погибших и пострадавшие получат помощь со стороны перевозчика и страховую выплату. Кроме того, по поручению губернатора Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП, начата комплексная проверка.

По окончании расследования результаты будут официально опубликованы, заверили в комитете по транспорту. По последним данным, в аварии погибли семь человек.