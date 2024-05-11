В Петербурге автобус задымился во время движения

В Санкт-Петербурге автобус задымился во время движения. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает «Mash на Мойке».

По данным издания, автобус задымился рядом с площадью Конституции в Санкт-Петербурге. Пассажиры оперативно покинули салон. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что из-за инцидента на Ленинском проспекте образовалась пробка. Причины случившегося уточняются.

10 мая автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Жертвами стали семь человек. Председатель Cледственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.