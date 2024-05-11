Виновным в ДТП с автобусом, который упал в реку Мойку на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, может быть как водитель, так и организация-перевозчик. Таким мнением поделился член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

«Если говорить о вине — это организация-перевозчик и водитель», — сказал Янков газете «Коммерсант». Он добавил, что причины аварии могут крыться как в техническом состоянии автобуса, так и в состоянии здоровья водителя.

По словам эксперта, возможна также вина производителя автобуса, если будут обнаружены неустранимые дефекты. Кроме того, Янков подчеркивает необходимость анализа дорожной инфраструктуры города и устойчивости элементов ограждения Поцелуева моста после произошедшего.

Опубликовано новое видео с падением автобуса в Мойку

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В Следственном Комитете РФ по Петербургу сообщили, что количество погибших выросло до семи. Заведены два уголовных дела. URA.RU также пообщалось с автоэкспертами, которые просмотрели кадры аварии и оценили действия водителя.