В упавшем в Мойку автобусе погибли два преподавателя

В результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге погибли профессор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» Алексей Храмов и преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова. О их смерти сообщили в вузах, где они работали.

«Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП», — сообщает Telegram-канал «Военмеха».

В вузе отметили, что около полувека Алексей Храмов с честью отдавал долг развитию отечественной науки.

«Пусть наша светлая память и благодарность будут лучшей почестью для Алексея Владимировича и его семьи», — сказано в некрологе.

Коллектив БГТУ принес соболезнования родным и близким Алексея Храмова...

В СПБГУ сообщили, что в автобусе находилась преподаватель филологического факультета Тамара Горчакова.

Она была филологом-русистом, и всю жизнь работала в университете преподавателем-практиком. Последние двадцать лет Тамара Александровна преподавала русский язык как иностранный и внесла большой вклад в подготовку иностранных абитуриентов в российские вузы.

Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса

Коллектив СПбГУ выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким Тамары Александровны...

«Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину», — сказано на сайте университета.

Накануне пассажирский автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге. Погибли семь человек.