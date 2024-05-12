Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Сиреневом бульваре

Три человека пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на Сиреневом бульваре на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил канал «360» со ссылкой на источник.

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— В районе дома № 23 столкнулись легковушка и грузовик. В легковой машине травмы получили трое, — говорится в сообщении.

Двух пострадавших в ДТП перевезли в Детскую Морозовскую больницу, еще одного человека — в 36-ю Городскую клиническую больницу.

В тот же день один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на 69-м километре МКАД. На указанном участке столкнулись такси и грузовой автомобиль, затем в них врезался еще один грузовик.