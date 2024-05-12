Машина с подростками скатилась в реку в Ленобласти

В поселке Рощино пятеро подростков катались на машине и съехали в реку, троих спасти не удалось. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

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Инцидент произошел в поселке Рощино в ночь на 12 мая, в реку Рощинка съехал автомобиль, в салоне которого находились пятеро подростков. Двое из них сумели выбраться из авто и добраться до берега, они госпитализированы.

На место были вызваны спасатели, водолазы обнаружили в машине тела двух молодых людей, поиски третьего погибшего продолжаются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ростове школьник угнал у отца машину и устроил ДТП. 16-летний юноша взял у отца машину в тот момент, когда тот не видел. После этого он отправился кататься по округе и встретил шестилетнего племянника. Ребенок попросил подвезти его в магазин, и родственник согласился. Оба поехали в Нахичевань, но на обратном пути машину занесло. В результате автомобиль перевернулся, пассажира спасти не удалось. Получил ли травмы водитель, не сообщается.