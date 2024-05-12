В Свердловской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения легковой машины с "Камазом" в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено-Логан" по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной "Камаз". В результате ДТП водитель "Рено" скончался на месте происшествия, еще 3 пассажира иномарки, мужчина и две женщины, получили травмы различной степени тяжести", - добавили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель грузовика не пострадал. Медики оказывают помощь пострадавшим.