В Карелии в ДТП на федеральной трассе погиб один человек

Один человек погиб, еще трое травмированы в результате ДТП на федеральной трассе "Кола" в Карелии. Об этом во "ВКонтакте" сообщила Госавтоинспекция региона.

"Сегодня в 04:17 на 478-м км автодороги "Кола" в Кондопожском районе произошел съезд с дороги. <...> Водитель погиб, трое пассажиров травмированы (девушки 19 и 20 лет, молодой человек 19 лет). По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ГИБДД Карелии, 22-летний водитель BMW обгонял другой автомобиль в зоне действия запрещающего знака. После опасного маневра автомобиль BMW занесло, он врезался в опору уличного освещения.