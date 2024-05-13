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В Новосибирске в ДТП с автобусом погиб один человек

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ленинском районе Новосибирска. В результате аварии один человек погиб и еще трое пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В Новосибирске произошло ДТП с автобусом
© ТАСС
"В результате ДТП водитель автомобиля Subaru получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель автобуса ПАЗ не пострадал. Трое пассажиров автомобиля Subaru доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - говорится в распространенном сообщении.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль Subaru Legacy на улице Большой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

ДТП
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