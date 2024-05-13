В Новосибирске произошло ДТП с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ленинском районе Новосибирска. В результате аварии один человек погиб и еще трое пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель автомобиля Subaru получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель автобуса ПАЗ не пострадал. Трое пассажиров автомобиля Subaru доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - говорится в распространенном сообщении.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль Subaru Legacy на улице Большой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.