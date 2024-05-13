Стали известны подобности смертельного ДТП с фурой на Кубани
Водитель легковушки LADA Vesta погиб в ДТП на Кубани, не уступив дорогу МАЗу на трассе
Вчера в Кущевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП.
59-летний водитель автомобиля «Лада Веста» погиб, не уступив дорогу на трассе. Авария случилась около 15:20 на автодороге «Дон», сообщает УГИБДД региона.
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Водитель «Весты», выезжая с подъездной дороги на федеральную трассу, не заметил Volkswagen Tiguan и грузовой МАЗ с прицепом. Произошло столкновение, в результате которого водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия.
На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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