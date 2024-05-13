В пригороде Махачкалы в ДТП погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На 464-м км ФАД Астрахань-Махачкала в пригороде Махачкалы жительница Новолакского района, управляя автомобилем "Киа Рио", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с ВАЗ-2104 под управлением 32-летнего жителя Кизилюртовского района, который далее столкнулся с "Лада Ларгус" под управлением 62-летнего жителя Махачкалы. В результате ДТП водители автомобилей "Киа Рио" и ВАЗ-2104" с различными травмами доставлены в больницу, а пассажир ВАЗ-2104, 26-летний житель Республики Азербайджан, от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.