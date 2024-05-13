В Калифорнии три человека погибли в результате ДТП с участием электромобиля Tesla

Водитель и два пассажира погибли в результате аварии с участием электромобиля Tesla Model 3 в городе Пасадена (штат Калифорния).

Как сообщает телеканал Fox News, в автомобиле находились шесть человек, когда водитель не справился с управлением на высокой скорости. В результате этого электромобиль ударился о бордюр, взлетел в воздух, столкнулся со столбом электропередачи, а затем врезался в стену здания. Трое пассажиров выбросило с заднего сиденья из салона автомобиля, водитель и два пассажира погибли на месте.

На данный момент телеканал не указывает, была ли активирована система электронного помощника водителя Autopilot в момент управления автомобилем.

В прошлом году газета The Washington Post сообщала, что электромобили компании Tesla, в которых была активирована система Autopilot, с 2019 года 736 раз попадали в различные аварии в США, это привело к гибели 17 человек. Данная система в машинах Tesla в последние годы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека. Эта технология, как указывают в компании, является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

В 2020 году американский сенатор Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) заявил, что руководству Tesla следует изменить название системы Autopilot, а также внести в нее ряд доработок. Законодатель пояснил, что название системы вводит водителей в заблуждение. У них создается ошибочное впечатление, что управление автомобилем можно в полной мере доверить компьютеру. Изменение названия может помочь исправить проблему, подчеркивал сенатор.