Жесткое ДТП произошло в Анапе

Водитель такси погиб и восьмилетний мальчик пострадал в страшном ДТП на центральной улице Анапы.

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Как сообщили в МВД, водитель автомобиля марки "Renault Logan" ехал по полосе общественного транспорта, при повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с "BMW".

В результате ДТП погиб 57-летний таксист. Восьмилетний мальчик из "BMW" пострадал.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб мужчина, еще два человека получили травмы.

Спасатели смогли извлечь его тело только через несколько часов после происшествия, пострадавший погиб на месте.