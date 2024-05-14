Жесткое ДТП произошло в Анапе

Жесткое ДТП в Анапе: погиб таксист
Водитель такси погиб и восьмилетний мальчик пострадал в страшном ДТП на центральной улице Анапы.
Как сообщили в МВД, водитель автомобиля марки "Renault Logan" ехал по полосе общественного транспорта, при повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с "BMW".
В результате ДТП погиб 57-летний таксист. Восьмилетний мальчик из "BMW" пострадал.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погиб мужчина, еще два человека получили травмы.
Спасатели смогли извлечь его тело только через несколько часов после происшествия, пострадавший погиб на месте.