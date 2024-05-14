В Санкт-Петербурге произошло очередное ДТП с лазурным автобусом — в результате столкновения с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Лазурный автобус на перекрестке Планерной и Оптиков окосел и при повороте ударился в припаркованный грузовик <...> в салоне пострадали трое пассажиров», — говорится в публикации.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 8 утра, то есть спустя пару часов после начала смены водителя. Удар об грузовик пришелся на боковую часть автобуса. Находившиеся в салоне пассажиры получили ушибы головы, груди и плеча, двоим из них понадобилась медицинская помощь.

До этого в Санкт-Петербурге задымился автобус с пассажирами. Это произошло рядом с площадью Конституции. По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.