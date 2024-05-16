Движение на Ленинском проспекте затруднено из-за ДТП

Движение на Ленинском проспекте в сторону центра затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Ленинском проспекте (в районе д. 127) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону центра затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.

Добавляется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.