В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

На западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, водитель не справился с управлением, из-за чего на Тарусской улице автомобиль сначала вылетел на тротуар, а затем ударился о столб и несколько раз перевернулся. Удар был такой силы, что машину разнесло на части — в частности, у авто вырвало двигатель.

В легковом автомобиле находились три человека — водитель и две пассажирки. После ДТП, по словам очевидцев, управлявший Hyundai мужчина сел на бордюр. Он, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших пассажирок забрали в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

По данным РЕН ТВ, одна из пассажирок из-за силы удара вылетела из машины в момент ДТП.

«Мы сидели неподалеку. Летела машина, врезалась в столб. Хорошо, что позади ехала скорая помощь», — приводит телеканал слова очевидца.

Ранее на севере Москвы на огромной скорости автомобиль врезался в столб, жертвами аварии стали два человека. Скорость, на которой машина врезалась в препятствие, была так велика, что кузов автомобиля разорвало на две части. Еще один находившийся в машине человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.