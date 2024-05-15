В Сочи пять человек пострадали в массовом ДТП

Пять человек получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей утром в среду в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщили в телеграм-канале Службы спасения города Сочи.

"Сегодня утром в поселке Лоо на улице Декабристов, 169 произошло ДТП с участием четырех машин", - говорится в сообщении.

В результате аварии пять человек были доставлены в городскую больницу №4 до приезда спасателей.

Место происшествия оцеплено, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.