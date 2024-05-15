Водитель на Mercedes устроил беспредел у средней школы

Иномарка проехалась по тротуару у школы в Нижнем Новгороде. Видео в Telegram-канале «Нижний Новгород с огоньком» утром 15 мая.

© В городе N

Инцидент произошел у школы № 137 на улице Героя Смирнова. Черный Mercedes проехал по пешеходной дороге, по которой также шли дети.

Победитель в номинации: «Мне плевать на всех», — пишет автор поста.

ИА «В городе N» обратилось в полицию за комментарием по ситуации.

Ранее сообщалось, что построенные для детей-сирот дома на Бору начали разрушаться.