Автокран на полном ходу снес мост в Подмосковье

Кран-манипулятор снес опору моста на подмосковном ЦКАДе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Движение заблокировано в обе стороны, в районе съезда на Волоколамское шоссе пробка десять баллов. ДТП произошло на 314-м километре ЦКАДа, манипулятор стрелой протаранил мост с указателями и камерами, после чего тот рухнул на проезжающую Lada Niva», — говорится в общении.

Отмечается, что сейчас наблюдается пробка на несколько километров в обе стороны. Водитель Lada Niva отделался ушибами.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.