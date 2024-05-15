ГИБДД: В Москве несовершеннолетние самокатчики с начала года сбили 13 детей
В Москве с начала года от наезда несовершеннолетних самокатчиков пострадали 13 детей. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.
«Негативная тенденция прослеживается среди несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения на электросамокатах, которые в ДТП сами не пострадали, но причинили вред другим. В 2024 году уже произошло более 60 подобных ДТП, причем пострадали 13 маленьких детей в возрасте от года до девяти лет. То есть дети на электросамокатах причиняют вред другим детям, таких случаев 13. В остальных случаях вред причинили взрослым», – сказал Логиновский.
Он отметил, что все несовершеннолетние нарушители использовали арендованные электросамокаты, несмотря на то что аренда самокатов людьми до 18 лет запрещена законом.