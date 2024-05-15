В Москве несовершеннолетние самокатчики с начала года сбили 13 детей

В Москве с начала года от наезда несовершеннолетних самокатчиков пострадали 13 детей. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.

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«Негативная тенденция прослеживается среди несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения на электросамокатах, которые в ДТП сами не пострадали, но причинили вред другим. В 2024 году уже произошло более 60 подобных ДТП, причем пострадали 13 маленьких детей в возрасте от года до девяти лет. То есть дети на электросамокатах причиняют вред другим детям, таких случаев 13. В остальных случаях вред причинили взрослым», – сказал Логиновский.

Он отметил, что все несовершеннолетние нарушители использовали арендованные электросамокаты, несмотря на то что аренда самокатов людьми до 18 лет запрещена законом.