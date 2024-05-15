Пьяные туристы на Кубани утопили в море BMW ради красивых снимков

Это случилось 14 мая в курортном посёлке Джубга. Молодые люди злоупотребили чачей и решили устроить фотосессию на Центральном пляже, но машина застряла в песке.

© runews24.ru

В результате тянуть транспортное средство пришлось около двух часов, но «уазик» прекрасно справился с поставленной задачей, пишет издание Life.ru.

Теперь мужчины за вождение в нетрезвом виде лишены водительских прав. Помимо прочего, им также придётся потратить много денег на ремонт иномарки. Зато впечатления от отпуска будут незабываемыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница умерла при странных обстоятельствах, а также в Клину владелицу упавшего в яму автомобиля лишат прав и оштрафуют.