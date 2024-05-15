Московский мотоциклист погиб, уходя от погони

36-летний мотоциклист из Москвы погиб в ДТП, когда пытался уйти от погони. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Соцсети

Отмечается, что сначала мужчина задел мотоциклом автомобиль, после чего решил скрыться с места аварии на большой скорости. Однако в Духовском переулке Коваль врезался в трамвай — удар был такой силы, что мотоцикл буквально превратился в груду металла. Сам мотоциклист погиб. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мотоциклист столкнулся с иномаркой в Новочеркасске.