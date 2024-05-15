Крупная авария остановила ЦКАД

Авария произошла в среду, 15 мая, днем на 313-м километре ЦКАД в городском округе Истра Подмосковья. Есть пострадавший. Водитель грузовика протаранил стрелой манипулятора навесную конструкцию с камерами и указателями.

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По данным Госавтоинспекции Подмосковья, поврежденная стрелой металлическая конструкция упала на двигавшийся в попутном направлении автомобиль "Нива". Движение более двух часов было парализовано упавшими балками.

В аварии пострадал водитель "Нивы", ему на месте оказана медицинская помощь. После того, как авария была зафиксирована сотрудниками автоинспекции, собравшиеся в месте ДТП водители начали разбирать завал, потом к ним присоединились специальные службы. Когда номер подписывали в печать, движение восстановили в полном объеме.