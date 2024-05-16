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Полицейские пострадали в ДТП в Москве

В Москве столкнулись Infiniti и Lada Largus. В аварии пострадали двое полицейских, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полицейские пострадали в ДТП в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел в четверг, 16 мая, на Бакинской улице.

«Столкнулись легковушка и машина полицейских. Двое правоохранителей пострадали», — пояснил собеседник телеканала.

На кадрах видео, опубликованного телеканалом, на перекрестке стоит служебная Lada Largus с разбитой передней частью.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе несколько бригад скорой помощи.

Водитель иномарки отделался лёгким испугом. Коллеги пострадавших разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП, сообщает Telegram-канал «112».

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