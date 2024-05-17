Водитель грузовика насмерть сбил ребенка в Кировской области

В Кировской области водитель грузовика насмерть сбил девятилетнего мальчика.

В Кировской области сегодня, 17 мая, на пересечении улиц Производственной и Московской в городе Кирове грузовой автомобиль наехал на девятилетнего мальчика.

В результате происшествия от полученных травм ребенок скончался.

В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Кировской области.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция VSE42.Ru писала , что в Ставропольском крае пассажирский поезд насмерть сбил пятилетнего ребенка.