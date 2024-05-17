Машина вспыхнула в кемеровской деревне в результате ДТП

Жители Кемерова сняли на камеру последствия аварии в деревне Красной. Слетевшая с проезжей части машина загорелась.

Пользователь социальной сети Telegram поделился видеороликом, снятым в кемеровской деревне Красной. На кадрах горожанин запечатлел последствия ДТП, в результате которого легковушка вспыхнула.

Как рассказал очевидец, авария была одиночной. Пламя охватило машину после столкновения с деревом.

В настоящий момент информации о пострадавших и подробностях происшествия нет.

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