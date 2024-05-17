Автомобиль Mitsubishi насмерть задавил женщину на парковке в столичных Вешняках

Женщина на машине марки Mitsubishi переехала пенсионерку, лежавшую на парковке. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По словам собеседницы «ВМ», все произошло на улице Вешняковской. В результате аварии 61-летняя женщина скончалась на месте. На опубликованных кадрах видно, как она стояла на месте, после чего легла на землю.

Прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.

В марте этого года водитель автомобиля Kia насмерть сбила пенсионерку на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на пересечении улиц Берзарина и Расплетина. 70-летняя пенсионерка переходила дорогу.