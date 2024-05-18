МКАД парализовало из-за ДТП

В Москве на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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«На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда №9) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

Ранее кран-манипулятор снес опору моста на подмосковном ЦКАД.