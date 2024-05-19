Пьяный подросток разбил десять машин в Красноярске

В Красноярске подросток угнал у родителей машину и устроил ДТП.

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По данным Telegram-канала Baza, 18 мая несовершеннолетний украл ключи от машины своих родителей и в нетрезвом состоянии поехал кататься. На парковке торгового центра молодой человек разгромил около десяти машин и чуть не сбил несколько человек. После этого он уехал дальше кататься по городу.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя в СНТ "Луч". Подросток не справился с управлением, машина перевернулась. Сотрудники ГИБДД провели экспертизу, алкотестер показал 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха.

О состоянии подростка ничего не сообщается.