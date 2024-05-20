Ferrari 458 Pista оказался в воде после небольшой аварии

В последнее время утопили слишком много суперкаров. Мы писали как минимум о двух Porsche 911, которые решили искупаться, а теперь в их клуб добавился Ferrari 488 Pista, оказавшийся в швейцарской реке из-за небольшого столкновения с другим автомобилем. Хотя водитель остался невредимым, итальянский суперкар, похоже, отправится на свалку.

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По данным местных СМИ, серебристый Ferrari столкнулся с другим транспортным средством, двигавшимся в том же направлении. После аварии водитель Ferrari, судя по всему, потерял контроль над суперкаром, отправив его прямо в реку Зимме. На видео, снятом очевидцем и опубликованном на сайте 20min.ch, видно, как нос 488 Pista торчит из воды. Однако остальная часть кузова суперкара ушла под воду.

К счастью, водитель не получил никаких травм при падении и сумел выбраться из полузатонувшего Ferrari. Не имея возможности самостоятельно добраться до берега реки, он был вынужден ждать рядом со своим затонувшим суперкаром около 40 минут, пока полиция и пожарные не прибыли, чтобы спасти его.

Адриан Биери, командир пожарной части Болтигера, рассказал об инциденте. Он упомянул, что они прибыли с 16 мужчинами на трех машинах, но решили вызвать морскую полицию из-за сильного течения. Используя десятиметровую лестницу, им удалось спасти водителя до того, как кран вытащил Ferrari из воды.

Водители обеих машин были доставлены в больницу в целях предосторожности, но серьезных травм не получили. Местные СМИ сообщают, что на этой конкретной дороге, где ограничение скорости составляет 80 км/ч, аварии происходят довольно часто.