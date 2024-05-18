$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей на проспекте Андропова

Три автомобиля столкнулось на проспекте Андропова, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Один человек пострадал в аварии на проспекте Андропова
© РИА Новости
«По предварительным данным, на проспекте Андропова столкнулось три автомобиля, пострадал один пассажир», – сообщил собеседник агентства.

Как агентству «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией, два автомобиля опрокинулось. В одной из машин находились дети, они смогли выбраться до приезда экстренных служб. На место прилетал вертолет Московского авиацентра.

ДТП
МВД России