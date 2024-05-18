Спортивный автомобиль влетел в толпу зрителей, которые смотрели ралли под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Гоночная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти по ралли» в районе поселка Мельниково Приозерского района. Гонку пришлось тут же остановить. На место прибыла реанимация», — говорится в сообщении.

Количество пострадавших уточняется.

До этого в подмосковном городе Королеве девушка-водитель на автомобиле каршеринга врезалась в пять припаркованных машин. Инцидент произошел на улице Горького.

В результате ДТП пострадавших нет. Судя по видео, в аварии пострадали Hyundai Santa Fe, Ford Focus, Renault Sandero, Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander. После столкновения с пятью машинами автомобиль каршеринга врезался в стену многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что воронежца приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке.