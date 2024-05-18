Пять человек погибли в лобовом ДТП в Ленобласти

Пять человек стали жертвами лобового ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, еще один человек получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. По предварительной информации, причиной аварии стала попытка обгона.

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Днем 18 мая на участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водитель последней предварительно считается виновником аварии, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что он попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что водитель Mitsubishi переехал 61-летнюю женщину, которая лежала на асфальте на парковке по Вешняковской области. Уточняется, что пострадавшая получила множественные травмы и скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

В Улан-Удэ пьяный водитель сбил двух детей, которые катались на мопеде. Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали с переломом ноги. Предварительно установлено, что пьяный водитель Nissan Avenir не пропустил двух детей на мопеде и врезался в них. Мопедом управлял 11-летний мальчик, на пассажирском сиденье сидел его 12-летний приятель.