Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Бессоновском районе Пензенской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По имеющимся данным, на 393-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения столкнулся с Mercedes-Benz, за рулём которого был мужчина 1976 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, четыре человека погибли», — указали в ведомстве, отметив, что ещё один человек был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, один пострадал в ДТП с легковушками в Ленобласти.